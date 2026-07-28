Za godinu dana oboli 700, a premine 300 ljudi: Srbija već deceniju u vrhu Evrope po smrtnosti od melanoma

Dnevnik pre 2 sata
Za godinu dana oboli 700, a premine 300 ljudi: Srbija već deceniju u vrhu Evrope po smrtnosti od melanoma

Iako po broju novoobolelih ne spada među evropske zemlje sa najvećom učestalošću melanoma, Srbija je već desetak godina u samom vrhu kontinenta po smrtnosti od ovog najopasnijeg oblika raka kože.

Svake godine od melanoma oboli oko 700 ljudi, dok njih oko 300 izgubi bitku sa ovom bolešću. Predsednik Udruženja pacijenata Srbije i Udruženja pacijenata obolelih od melanoma Savo Pilipović smatra da je za ovakvu statistiku zaslužno više faktora, ali da je najveći problem nedovoljno efikasan sistem prevencije i kasno otkrivanje bolesti. – Po učestalosti nismo među najgorima, ali po smrtnosti jesmo. Ljudi i dalje izbegavaju odlazak kod lekara, mnogi veruju da je
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