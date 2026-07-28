Đedović Handanović: Snabdevanje strujom stabilno uprkos niskom vodostaju

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je danas da je uprkos izazovima zbog niskog vodostaja reka snabdevanje električnom energijom stabilno i da elektroenergetski sistem funkcioniše pouzdano.

On je na svom instagram nalogu, nakon sednice Štaba za vanredne situacija, na kojem je razmatrana kritična hidrološka situacija usled istorijski niskog vodostaja Dunava i mere koje se preduzimaju kako bi se ublažile posledice, istakla da HE "Đerdap 1" trenutno proizvodi tek oko trećine svog uobičajenog dnevnog proseka, dok nizak vodostaj utiče i na rad sistema za hlađenje u termoelektranama u Kostolcu. "Takođe, otežan je i rečni transport naftnih derivata, pa