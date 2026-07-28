Đedović Handanović: Snabdevanje strujom stabilno uprkos niskom vodostaju

Euronews pre 4 sati  |  Autor: Tanjug
Đedović Handanović: Snabdevanje strujom stabilno uprkos niskom vodostaju

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je danas da je uprkos izazovima zbog niskog vodostaja reka snabdevanje električnom energijom stabilno i da elektroenergetski sistem funkcioniše pouzdano.

On je na svom instagram nalogu, nakon sednice Štaba za vanredne situacija, na kojem je razmatrana kritična hidrološka situacija usled istorijski niskog vodostaja Dunava i mere koje se preduzimaju kako bi se ublažile posledice, istakla da HE "Đerdap 1" trenutno proizvodi tek oko trećine svog uobičajenog dnevnog proseka, dok nizak vodostaj utiče i na rad sistema za hlađenje u termoelektranama u Kostolcu. "Takođe, otežan je i rečni transport naftnih derivata, pa
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Zasedao Štab za vanredne situacije zbog istorijski niskog vodostaja Dunava: Dačić naložio hitne mere (video)

Zasedao Štab za vanredne situacije zbog istorijski niskog vodostaja Dunava: Dačić naložio hitne mere (video)

Blic pre 1 dan
Đedović Handanović: Snabdevanje strujom stabilno uprkos niskom vodostaju

Đedović Handanović: Snabdevanje strujom stabilno uprkos niskom vodostaju

Insajder pre 4 sati
Đedović Handanović: Snabdevanje strujom stabilno uprkos niskom vodostaju reka

Đedović Handanović: Snabdevanje strujom stabilno uprkos niskom vodostaju reka

Radio 021 pre 4 sati
Đedović: "Snabdevanje strujom stabilno, uprkos niskom vodostaju"

Đedović: "Snabdevanje strujom stabilno, uprkos niskom vodostaju"

B92 pre 4 sati
Republički štab za vanredne situacije razmatrao istorijski nizak vodostaj Dunava; Đedović Handanović: Snabdevanje strujom…

Republički štab za vanredne situacije razmatrao istorijski nizak vodostaj Dunava; Đedović Handanović: Snabdevanje strujom stabilno

RTV pre 5 sati
Elektroenergetski sistem u Srbiji i dalje stabilan uprkos niskom vodostaju Dunava

Elektroenergetski sistem u Srbiji i dalje stabilan uprkos niskom vodostaju Dunava

Blic pre 5 sati
Dunav pravi probleme energetici: Đerdap radi smanjenim kapacitetom, otežan i uvoz goriva

Dunav pravi probleme energetici: Đerdap radi smanjenim kapacitetom, otežan i uvoz goriva

Moj Novi Sad pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

DunavDubravka Đedović Handanović

Politika, najnovije vesti »

Zašto su nam političke stranke i dalje potrebne

Zašto su nam političke stranke i dalje potrebne

Radar pre 2 sata
Ostaci ljudskih tela nađeni u Zubinom Potoku, tužilaštvo Kosova potvrdilo ekshumaciju

Ostaci ljudskih tela nađeni u Zubinom Potoku, tužilaštvo Kosova potvrdilo ekshumaciju

Danas pre 2 sata
„Ako je ovo najbolje što Vlada ima…“: Sagovornici Danasa o Dačićevom puštanju zvuka zvučnog topa u Skupštini

„Ako je ovo najbolje što Vlada ima…“: Sagovornici Danasa o Dačićevom puštanju zvuka zvučnog topa u Skupštini

Danas pre 6 sati
Brnabić: Završićemo raspravu o Vladi sutra, dok neko ne padne u nesvest

Brnabić: Završićemo raspravu o Vladi sutra, dok neko ne padne u nesvest

Danas pre 5 sati
Aleksić poručio Macutu: „Mali vodi vladu, a ne vi“

Aleksić poručio Macutu: „Mali vodi vladu, a ne vi“

Danas pre 5 sati