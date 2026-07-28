Eksplozija u tržnom centru u Japanu nakon zemljotresa, sumnja se da ima mrtvih

U tržnom centru Eon u prefekturi Kumamoto na jugozapadu Japana došlo je do eksplozije usled koje se srušio ceo drugi sprat, a policija pretpostavlja da ima mrtvih i povređenih.

Strahuje se da je mnogo ljudi ostalo zarobljeno u ruševinama zgrade tržnog centra nakon eksplozije koja se dogodila nakon zemljotresa, prenosi nacionalna televizija TBS pozivajući se na neimenovane izvore iz lokalne policije. Kompanija "Aeon Mall" koja upravlja tržnim centrom prethodno je saopštila da je do eksplozije došlo nakon što su zaposleni i kupci već bili evakuisani iz tržnog centra zbog zemljotresa jačine 7,1 stepen Rihterove skale koji je pogodio ovu