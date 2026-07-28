Španija prihvatila ponudu Srbije za pomoć u gašenju požara, Dačić: Ekipe danas treba da krenu

Potpredsednik Vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da očekuje da vatrogasne ekipe iz Srbije krenu danas u Španiju gde će pružati pomoć u gašenju velikih požara koji su zahvatili tu državu. "Pošto je vreme požara, mi smo ponudili pomoć Francuskoj i Španiji, i Španija je prihvatila helikopter i zemaljsku ekipu i mislim da će danas krenuti ka Španiji", rekao je Dačić tokom gostovanja u Jutarnjem dnevniku RTS-a. On je dodao da se čeka