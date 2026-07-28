Spremite se, stiže najduži toplotni talas: Meteorolozi otkrili do kada će trajati paklene vrućine

Porast vazdušnog pritiska iznad Evrope od danas nam donosi vedro i sunčano vreme koje će se zadržati u naredne dve nedelje.

Zbog toga je pred nama period ekstremno toplog vremena koji počinje već u sredu i koji će trajati sve do 10. avgusta, kaže meteorološkinja Euronews Srbija Ljubica Gojković. Polje visokog vazdušnog pritiska nam osim vedrog vremena donosi i veoma toplu vazdušnu masu sa Mediterana zbog čega će se temperatura narednih dana kretati iznad 35 stepeni. Vreme će danas biti pretežno sunčano i toplo. Prepodne se očekuje prolazno naoblačenje u delovima Vojvodine, dok ćemo