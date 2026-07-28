U okolini Sokobanje udario ženu kolima pa pobegao: Uhapšen muškarac iz Beograda

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sokobanji, identifikovali su i po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Aleksincu, uhapsili S.

C. (45) iz Beograda, zbog sumnje da je automobilom udario ženu i pobegao. On je osumnjičen za izvršenje krivičnih dela teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja i nepružanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nezgodi, saopšteno je iz Policijske uprave u Zaječaru. Sumnja se da je on 23. jula, u okolini Sokobanje, upravljajući "renoom" udario 66-godišnju ženu, koja se kretala kolovozom, nakon čega je pobegao. Povređena žena je zbrinuta u Kliničkom centru u