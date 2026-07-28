Uživo: Nastavljena vanredna sednica Skupštine: Poslanici pitaju o boračkoj zdravstvenoj zaštiti i radu RGZ

Euronews pre 22 minuta  |  Autor: Tanjug
Uživo: Nastavljena vanredna sednica Skupštine: Poslanici pitaju o boračkoj zdravstvenoj zaštiti i radu RGZ

Poslanici Skupštine Srbije nastavili su danas vanrednu sednicu čija je jedina tačka Predlog za glasanje o nepoverenju Vladi, koji su podnela 62 poslanika opozicije, a na početku rada poslanici postavljaju pitanja izvršnoj vlasti.

Sednici prisustvuje 121 poslanik. Za ovu sednicu utvrđen je dnevni red sa samo jednom tačkom - Predlog za glasanje o nepoverenju vladi, koji su 13. februara podnela 62 poslanika opozicije. Poslanici koalicije NADA i Demokratske stranke najavili su ranije da neće učestvovati u radu sednice. Dešavanja u skupštini pratite u našem blogu: 11.51 Poslanici pitali o boračkoj zdravstvenoj zaštiti, radu RGZ, rudarskim aktivnostima... Sednica Skupštine Srbije počela je danas
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