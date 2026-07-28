UŽIVO: Rat u Ukrajini U ruskom napadu na Hersonsku oblast poginula je jedna osoba, petoro ranjeno

Euronews pre 6 sati  |  Autor: Euronews Srbija
UŽIVO: Rat u Ukrajini U ruskom napadu na Hersonsku oblast poginula je jedna osoba, petoro ranjeno
Rat u Ukrajini traje 1.616 dana. Borbe u Ukrajini ne jenjavaju, dok se istovremeno nastavljaju međusobni napadi na ključnu infrastrukturu i razmena oštrih poruka o mogućem diplomatskom rešenju sukoba. Rusija tvrdi da je dronovima pogodila teretne brodove u luci Nikolajev povezane sa isporukama za ukrajinsku vojsku, dok Kijev saopštava da je izveo napade duboko na ruskoj teritoriji, uključujući izvozni terminal u Rostovskoj oblasti i naftna postrojenja. U
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Rusija tvrdi da je pogodila dva ukrajinska broda u Crnom moru i luku Nikolajev

Rusija tvrdi da je pogodila dva ukrajinska broda u Crnom moru i luku Nikolajev

N1 Info pre 1 sat
Završen sastanak Zelenskog i Trampa; Moskva objavila snimak napada na brodove

Završen sastanak Zelenskog i Trampa; Moskva objavila snimak napada na brodove

RTS pre 4 sati
Vašington odaje poštu Trampovom savezniku senatoru Grejemu, prisustvuju Zelenski i Netanjahu

Vašington odaje poštu Trampovom savezniku senatoru Grejemu, prisustvuju Zelenski i Netanjahu

Pravo u centar pre 5 sati
Amerika umorna od Ukrajine: Vreme je da se sukob okonča

Amerika umorna od Ukrajine: Vreme je da se sukob okonča

Večernje novosti pre 5 sati
UKRAJINSKA KRIZA: Završen sastanak Zelenskog i Trampa; Moskva objavila snimak napada na brodove

UKRAJINSKA KRIZA: Završen sastanak Zelenskog i Trampa; Moskva objavila snimak napada na brodove

RTV pre 6 sati
Zelenski i Tramp razgovarali o proizvodnji presretača za sisteme Patriot

Zelenski i Tramp razgovarali o proizvodnji presretača za sisteme Patriot

RTV pre 6 sati
Ruska vojska izvela udare na lučku infrastrukturu Ukrajine: Pogođeni rezervoari goriva

Ruska vojska izvela udare na lučku infrastrukturu Ukrajine: Pogođeni rezervoari goriva

Večernje novosti pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinUkrajinaRusijaKijevratRat u Ukrajinivolodimir zelenski

Svet, najnovije vesti »

Poslednja noć demokratije

Poslednja noć demokratije

Radar pre 32 minuta
Iran zapretio Ukrajini: Oglasio se Arakči: "Napad na naš brod neće proći bez posledica, šteta mora da bude nadoknađena"

Iran zapretio Ukrajini: Oglasio se Arakči: "Napad na naš brod neće proći bez posledica, šteta mora da bude nadoknađena"

Blic pre 7 minuta
Pretio smrću premijeru! Skandal u Poljskoj: Policija kod osumnjičenog pronašla oružje, evo kolika kazna mu preti

Pretio smrću premijeru! Skandal u Poljskoj: Policija kod osumnjičenog pronašla oružje, evo kolika kazna mu preti

Blic pre 27 minuta
Medvedev: Potrebe ruske vojske za ljudstvom u potpunosti zadovoljene

Medvedev: Potrebe ruske vojske za ljudstvom u potpunosti zadovoljene

Politika pre 7 minuta
Pretnje Donaldu Tusku, policija pronašla okvir za pištolj i municiju

Pretnje Donaldu Tusku, policija pronašla okvir za pištolj i municiju

Politika pre 27 minuta