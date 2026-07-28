UŽIVO: Rat u Ukrajini U ruskom napadu na Hersonsku oblast poginula je jedna osoba, petoro ranjeno

Rat u Ukrajini traje 1.616 dana. Borbe u Ukrajini ne jenjavaju, dok se istovremeno nastavljaju međusobni napadi na ključnu infrastrukturu i razmena oštrih poruka o mogućem diplomatskom rešenju sukoba. Rusija tvrdi da je dronovima pogodila teretne brodove u luci Nikolajev povezane sa isporukama za ukrajinsku vojsku, dok Kijev saopštava da je izveo napade duboko na ruskoj teritoriji, uključujući izvozni terminal u Rostovskoj oblasti i naftna postrojenja. U