Zelenski razgovarao sa Netanjahuom pre komemoracije Grejemu

Euronews pre 1 dan  |  Autor: Tanjug
Zelenski razgovarao sa Netanjahuom pre komemoracije Grejemu

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski kratko je danas razgovarao sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom u Vašingtonu, uoči komemoracije preminulom američkom senatoru Lindziju Grejemu.

Na snimku koji je objavila televizija CBS njuz na društvenoj mreži Iks vidi se kako Zelenski i Netanjahu razgovaraju u Vašingtonskoj nacionalnoj katedrali pre početka ceremonije, prenosi Ukrinform. Kako je preneo Tajms of Izrael, razgovor je protekao u ozbiljnoj, ali srdačnoj atmosferi, a dvojica lidera su se na kraju rukovala uz osmeh. To je njihov prvi razgovor od januara 2025. godine, a nisu se lično sastali od septembra 2023. godine. Razmatrana je mogućnost
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