VATROGASCI IZ NIŠA KRENULI U BORBU SA POŽARIMA U ŠPANIJI: „Super Puma“ nosi četiri tone vode, „Kamov“ čuva jug Srbije

Glas juga pre 2 sata
VATROGASCI IZ NIŠA KRENULI U BORBU SA POŽARIMA U ŠPANIJI: „Super Puma“ nosi četiri tone vode, „Kamov“ čuva jug Srbije…

Srpski tim biće angažovan na području grada Navalkarnero, nedaleko od Madrida, u okviru međunarodne pomoći upućene posredstvom Mehanizma civilne zaštite Evropske unije.

U Španiju su krenula 37 vatrogasca-spasioca i tri člana tima za medicinsku podršku. Helikopterom upravlja pet članova posade, uz jednog oficira za vezu. Pored pripadnika iz Niša, u timu su vatrogasci iz Beograda, Kraljeva, Šapca, Čačka, Valjeva, Pančeva i Smedereva. Na raspolaganju će imati 16 vozila, jedno ATV vozilo i dve prikolice. Foto: MUP Srbije Helikopter „Super Puma H-215“ može da ponese oko četiri tone vode, zbog čega je posebno važan prilikom gašenja
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