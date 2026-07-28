Posle višenedeljne potrage uhapšen osumnjičeni za ranjavanje mladića u Novom Sadu

IndeksOnline pre 54 minuta
Posle višenedeljne potrage uhapšen osumnjičeni za ranjavanje mladića u Novom Sadu

Pripadnici policije u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Novom Sadu uhapsili su dvadesetšestogodišnjeg muškarca zbog sumnje da je početkom jula pokušao da ubije jednog mladića u Novom Sadu.

Prema navodima istrage, osumnjičeni se tereti da je 1. jula na Bulevaru oslobođenja iz vatrenog oružja ranio dvadesetčetvorogodišnjeg muškarca, nakon čega je pobegao. Posle sprovedene istrage i prikupljenih dokaza, policija ga je locirala i privela. Na teret mu se stavljaju krivična dela pokušaj ubistva, kao i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. U okviru dosadašnjeg postupka obavljen je uviđaj na mestu događaja,
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