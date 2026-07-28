Snažan zemljotres pogodio Japan: Izdato upozorenje na cunami, ima povređenih

IndeksOnline pre 1 sat
Snažan zemljotres pogodio Japan: Izdato upozorenje na cunami, ima povređenih

Snažan zemljotres magnitude 7,1 pogodio je danas jugozapad Japana, izazvavši uznemirenost među stanovništvom i pokretanje hitnih bezbednosnih mera.

Najteže je pogođena prefektura Kumamoto, gde je podrhtavanje tla bilo izuzetno snažno. Epicentar zemljotresa zabeležen je na dubini od oko 10 kilometara, a u pojedinim delovima pogođenog područja registrovan je maksimalni intenzitet na japanskoj seizmičkoj skali. Odmah nakon potresa izdato je upozorenje na cunami za priobalne oblasti, uz procenu da bi talasi mogli dostići visinu do jednog metra. Prema prvim informacijama, više osoba je povređeno, dok spasilačke
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