Tursku očekuje novi talas ekstremnih vrućina: do 50 stepeni u Adani, raste strah od požara

IndeksOnline pre 1 sat
Tursku očekuje novi talas ekstremnih vrućina: do 50 stepeni u Adani, raste strah od požara

Tursku tokom ove sedmice očekuje novi talas izuzetno visokih temperatura, nakon kratkog perioda zahlađenja.

Prema prognozama, u brojnim gradovima živa u termometru ponovo će preći 40 stepeni, dok bi u Adani mogla da dostigne čak 50 stepeni Celzijusa. Među najtoplijim područjima biće i Antalija, Dijarbakir i Šanliurfa, gde se takođe očekuju veoma visoke dnevne temperature koje bi mogle da otežaju svakodnevni život stanovništva. Istovremeno, u pojedinim delovima zemlje prognozirani su jaki vetrovi i lokalne padavine, posebno u regionu istočnog Crnog mora i pojedinim
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