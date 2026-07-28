U sredu plansko isključenje struje u više naselja Novog Pazara

IndeksOnline pre 59 minuta
U sredu plansko isključenje struje u više naselja Novog Pazara

Stanovnici više naselja na području Novog Pazara u sredu, 29. jula, privremeno će ostati bez električne energije zbog planiranih radova na distributivnoj elektroenergetskoj mreži.

Prekid u snabdevanju električnom energijom planiran je u periodu od 9 do 15 časova, a radovi se sprovode u okviru rekonstrukcije mreže s ciljem unapređenja kvaliteta i pouzdanosti napajanja. Bez struje će biti korisnici u selima Trnava, Rajetiće, Kašalj, Bare, Vojkoviće, Osoje, Cvijetnje, Leča, Babrež, Lukare, Kožlje, Kominje, Kruševo, Bajevice, Žunjeviće, Grubetiće i Belanska, kao i u ulicama Ruđera Boškovića, Rifata Ackovića i Narodnog fronta, te u naseljima
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