Advokat Vukotić za Insajder: Akcija "Svoj na svome" i dalje nije dovoljno transparentna, a greške u upisu mogu napraviti velike probleme (VIDEO)

Gotovo pola godine nakon završetka prijava za akciju "Svoj na svome", koja se odnosi na upis i legalizaciju bespravnih objekata u katastar nepokretnosti, otvorena su brojna pitanja o efikasnosti i transparentnosti postupka. Građani koji čekaju epilog postupka ozakonjenja konačno bi trebalo da imaju jasniju sliku o statusu svojih prijava. Nakon kritika zbog nedostatka informacija, nadležni su počeli da objavljuju podatke o realizaciji akcije "Svoj na svome" i omogućili proveru predmeta. Ipak, spor tempo

Foto: Srđan Ilić Do sada je prijavljeno nešto manje od 2,5 miliona objekata. Ako se takav tempo zadrži, biće potrebno još nekoliko godina da se ovaj ambiciozni projekat u potpunosti realizuje. Vukotić kaže da je reč o ogromnom poslu, budući da se od 1945. godine nagomilao veliki broj nelegalno izgrađenih objekata. Prema njegovim rečima, posebno je zanimljivo to što je, prema podacima iz 2015. godine, kada je donet prethodni Zakon o ozakonjenju objekata, bilo