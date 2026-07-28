BLOG UŽIVO: Završen drugi dan rasprave o nepoverenju Vladi, nastavak sednice Skupštine sutra u 10 časova

Poslanici Skupštine Srbije nastavili su danas vanrednu sednicu parlamenta, čija je jedina tačka Predlog za glasanje o nepoverenju Vladi, koji su podnela 62 poslanika opozicije. Sednica je počela nešto posle 10 časova. Ovo je deveto vanredno zasedanje Narodne skupštine u 14. sazivu. U sali je prisutan 121 narodni poslanik, navela je predsednica Skupštine, Ana Brnabić.

Foto: Srđan Ilić Predlog o zakazivanju sednice o nepoverenju Vladi Srbije su u februaru podneli poslanici Narodnog pokreta Srbije - Novog lica Srbije, Stranke slobode i pravde, Srbija centra, Mi snaga naroda - prof. dr Branimir Nestorović, Ekološkog ustanka, Zeleno-levog fronta, Pokreta slobodnih građana, POKS-a i samostalni poslanik Miloljub Albijanić. Potom su poslanici Srpske napredne stranke (SNS) 24. jula podneli zahtev predsedniku parlamenta Ani Brnabić za