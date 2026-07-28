Francuska evakuiše turistička mesta, još 4.000 ljudi napustilo ugrožena područja

Insajder pre 1 sat  |  Beta
Francuska evakuiše turistička mesta, još 4.000 ljudi napustilo ugrožena područja

Francuske vlasti naredile su danas evakuaciju turističkih mesta na atlantskoj obali, odakle je ugroženo područje moralo da napusti gotovo 4.000 ljudi, dok povratak visokih temperatura preti da oteža napore vatrogasaca koji pokušavaju da spreče ponovno širenje velikog požara zapadno od Bordoa.

Požar u Francuskoj Foto: Tanjug/ AP Photo/ Emma Da Silva "Nalazimo se u veoma osetljivoj fazi. Nastavićemo da se borimo protiv ovog požara uprkos najavljenom porastu temperatura", rekao je danas za televiziju BFMTV Erik Brokardi, portparol Nacionalne federacije vatrogasaca Francuske. Požar, koji besni od prošle nedelje, pokazao se krajnje nepredvidivim, a u pojedinim trenucima prerastao je u vatrenu stihiju koja se sama održava, dok je zahvatio područje četiri puta
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