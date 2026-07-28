Hitna pomoć: Bez saobraćajnih nezgoda i povreda tokom noći u Beogradu

Insajder pre 10 minuta  |  Beta
Hitna pomoć: Bez saobraćajnih nezgoda i povreda tokom noći u Beogradu

U Beogradu tokom noći nije bilo saobraćajnih nezgoda i povređenih osoba, rečeno je jutros iz Hitne pomoći.

Hitna pomoć, ilustracija. Foto: Srđan Ilić Tokom noćne smene, ekipe tog gradskog zavoda obavile su 113 intervencija, od kojih je devet bilo na javnim mestima, kazali su za RTS. Hitnoj pomoći su se uglavnom javljali hronični bolesnici sa povišenim krvnim pritiskom, kao i registrovani psihijatrijski bolesnici koji su prijavljivali pogoršanje stanja.
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