Policija: Uhapšen muškarac koji se dovodi u vezu sa događajem u Međugorju

Policija Hercegovačko-neretvanskog kantona saopštila je da je u saradnji sa policijskim službenicima Zapadnohercegovačkog kantona uhapsila muškarca koji se dovodi u vezu sa jutrošnjim događajima u Međugorju.

Međugorje, ilustracija, foto: Josip Ivanković/Unsplash Kako je navedeno u saopštenju, Policijska stanica Čitluk je oko 4.30 primila prijavu da je u naselju Podbrdo u Međugorju oštećen kip Gospe ispisivanjem uvredljivog sadržaja. Oko 5.00 časova prijavljen je i požar na spoljašnjem delu oltara crkve Svetog Jakova u Međugorju. Na mesta događaja upućeni su policijski službenici i inspektor za zaštitu od požara Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog