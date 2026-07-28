Specijalno tužilaštvo Kosova: Uhapšenima u Zubinom Potoku određeno zadržavanje do 48 sati

Insajder pre 2 sata  |  Beta
Specijalno tužilaštvo Kosova: Uhapšenima u Zubinom Potoku određeno zadržavanje do 48 sati

Specijalno tužilaštvo Kosova saopštilo je da su uhapšene dve osobe sa inicijalima M.J. i M.B. zbog sumnje da su počinili ratni zločin nad civilnim stanovništvom na području regiona Mitrovice i da im je određeno zadržavanje do 48 sati.

Kosovska policija. Foto: Kosovska policija Advokat Miloš Delević kazao je da je tužilaštvo već podnelo zahtev za održavanje sednice za određivanje pritvora dvojici Srba iz Zubinog Potoka, prenosi Kosovo-onlajn. U saopštenju se navodi da je osumnjičenima odlukom Specijalnog tužilaštva određeno zadržavanje do 48 sati i da će protiv njih biti preduzete dalje procesne radnje u skladu s važećim zakonodavstvom. Specijalno tužilaštvo saopštilo je da je istraga u ovom
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