Srbija šalje "super pumu" i vatrogasce u pomoć Španiji: Helikopter odmah ide na najkritičnije tačke

Insajder pre 1 sat  |  Tanjug
Srbija šalje "super pumu" i vatrogasce u pomoć Španiji: Helikopter odmah ide na najkritičnije tačke

Helikopter "super puma" i više vatrogasnih vozila sa vatrogascima-spasiocima iz Srbije kreću u Španiju, kako bi pomogli u gašenju šumskih požara koji danima bukte u toj zemlji, a iz baze Helikopterske jedinice MUP-a na beogradskom aerodromu "Nikola Tesla" ispraća ih ministar unutrašnjih poslova Ivica Daćić.

Foto: MUP Srbije Srpska letelica će po dolasku odmah biti uključena u akcije gašenja na najkritičnijim tačkama, pre svega u provincijama Avila, Madrid, Toledo i Kasteljon, a pridružiće im se kada stignu i vatrogasni kamioni sa ekipama. Pomoć koju Srbija šalje nadovezuje se na podršku koja je Madridu već upućena putem Mehanizma civilne zaštite Evropske unije, u okviru kojeg su reagovale i Grčka, Italija, Portugal i Turska. Inače, helikopter airbus H215 "super puma"
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