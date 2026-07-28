Toplotni talas u Turskoj: U Adani ove sedmice se očekuje 50 stepeni

Novi toplotni talas zahvatiće Tursku nakon kratkotrajnog zahlađenja prošle sedmice, a očekuje se da će se do srede, 29. jula, u mnogim gradovima temeperatura popeti iznad 40 stepeni, saopštio je turski Generalni direktorat za meteorologiju (MGM).

Turska, ilustracija, foto: Emir Taner/Unsplash Ove nedelje, pored Adane, u kojoj se, prema prognozama, očekuje 50 stepeni, biće najvrelije u Antaliji, Dijarbakiru i Šanliurfi. Kiša i jaki vetrovi očekuju se u regionu istočnog Crnog mora, Kirklareliju, Biledžiku i Sakarji, dok će jaki vetrovi pogoditi jugozapad Mramornog mora, priobalni Egej, jug i istok centralne Anadolije i unutrašnja područja mediteranskog regiona. Vlasti upozoravao na rizik od šumskih požara u