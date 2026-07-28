Drama u Dubrovniku! Turista ušao u more pa počela borba za život: Prijatelj i spasilac skočili da ga spasu, pa i njih povukli ogromni talasi!

Kurir pre 2 sata  |  Indeks
Drama u Dubrovniku! Turista ušao u more pa počela borba za život: Prijatelj i spasilac skočili da ga spasu, pa i njih povukli…

Tri osobe su spasene iz mora u Dubrovniku danas popodne nakon što nisu mogle da dođu do kopna zbog visokih talasa, potvrdila je dubrovačka policija.

Policija je izvestila da strani državljanin koji je plivao ispred jednog hotela nije mogao da izađe iz mora zbog visokih talasa. Drugi strani državljanin je skočio u more da mu pomogne, ali nijedan nije uspeo da stigne do obale. Spasilac je potom ušao u more, ali nije uspeo da ih izvuče do obale zbog zahtevnih uslova. U akciji spasavanja učestvovali su plovila Lučke kapetanije i Pomorske policije, uz pomoć jednog građanina na jet skiju. Dva strana državljanina su
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