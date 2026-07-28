"Muž se uplašio više nego ja" Prve reči Dee Đurđević nakon porođaja, otkrila kako se sada oseća: Sve vreme sam bila...

Kurir pre 1 sat
"Muž se uplašio više nego ja" Prve reči Dee Đurđević nakon porođaja, otkrila kako se sada oseća: Sve vreme sam bila...

Voditeljka Dea Đurđević danas je na svet donela devojčicu, a porodica je rešila da priredi slavlje povodom lepih vesti.

Tom prilikom, pripadnici sedme sile su razgovarali sa majkom novopečene mame, ali i sa Deom koja je otkrila kako se sada oseća, kao i da li je spremna na sve što je čeka. OVDE možete pročitati prve reči ponosnog tate nakon dolaska prinove na svet. Među prvima je stigla ponosna baka, a baš dok je davala intervju pred novinarima, na telefon ju je pozvala ćerka iz porodilišta, koja je prvi put progovorila o prinovi, nakon porođaja. - Hvala na čestitkama, ja evo ovako
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