Nečije "malo" nekome znači sve! Pokažite humanost i spasite život: Pogledajte gde danas možete dobrovoljno dati krv u Srbiji!

Kurir pre 32 minuta
Nečije "malo" nekome znači sve! Pokažite humanost i spasite život: Pogledajte gde danas možete dobrovoljno dati krv u Srbiji!…

Građani koji žele nekome da pomognu i danas dobrovoljno daju krv, to mogu da urade na više lokacija u Srbiji.

Takođe, krv možete svakodnevno dati na Institutu za transfuziju krvi Srbije u Ulici Svetog Save 39 i to radnim danima od 7 do 19 časova i vikendom i praznicima od 8 do 15 časova. Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu kojoj bi se ta krv primenila. Kurir.rs
Otvori na kurir.rs

Kurir »

"Pitaću Putina" Tramp o tvrdnjama Zelenskog da Rusija dostavlja snimke Iranu: Saznaćemo istinu

"Pitaću Putina" Tramp o tvrdnjama Zelenskog da Rusija dostavlja snimke Iranu: Saznaćemo istinu

Kurir pre 3 sata
Ukraden tobogan sa dečjeg igrališta na plaži: Meštani Čelareva sa elanom i ljubavlju uredili letnju oazu, ali nečovek uzeo ono…

Ukraden tobogan sa dečjeg igrališta na plaži: Meštani Čelareva sa elanom i ljubavlju uredili letnju oazu, ali nečovek uzeo ono što mu ne pripada

Kurir pre 1 sat
Drama u Dubrovniku! Turista ušao u more pa počela borba za život: Prijatelj i spasilac skočili da ga spasu, pa i njih povukli…

Drama u Dubrovniku! Turista ušao u more pa počela borba za život: Prijatelj i spasilac skočili da ga spasu, pa i njih povukli ogromni talasi!

Kurir pre 2 sata
Makron se zakleo svom narodu! Lider Francuske ne žmuri pred vatrenom katastrofom: "Pobedićemo ovu bitku zajedno"

Makron se zakleo svom narodu! Lider Francuske ne žmuri pred vatrenom katastrofom: "Pobedićemo ovu bitku zajedno"

Kurir pre 3 sata
Čelsi sklapa čudovišni tandem! Ćabi Alonso poručio: Imam plan, njih dvojica mogu zajedno!

Čelsi sklapa čudovišni tandem! Ćabi Alonso poručio: Imam plan, njih dvojica mogu zajedno!

Kurir pre 3 sata
Kurir »

Beograd, najnovije vesti »

Nečije "malo" nekome znači sve! Pokažite humanost i spasite život: Pogledajte gde danas možete dobrovoljno dati krv u Srbiji!…

Nečije "malo" nekome znači sve! Pokažite humanost i spasite život: Pogledajte gde danas možete dobrovoljno dati krv u Srbiji!

Kurir pre 32 minuta
Brunch u parku postaje omiljena porodična destinacija: Evo šta nas sve očekuje

Brunch u parku postaje omiljena porodična destinacija: Evo šta nas sve očekuje

Lepota i zdravlje pre 1 dan
Uklonjen autobus koji se zapalio na Gazeli, saobraćaj normalizovan

Uklonjen autobus koji se zapalio na Gazeli, saobraćaj normalizovan

N1 Info pre 7 sati
Autobus koji se zapalio na Gazeli uklonjen sa kolovoza

Autobus koji se zapalio na Gazeli uklonjen sa kolovoza

B92 pre 7 sati
Autobus se zapalio na Gazeli: Saobraćaj normalizovan nakon uklanjanja vozila

Autobus se zapalio na Gazeli: Saobraćaj normalizovan nakon uklanjanja vozila

Nova pre 8 sati