Otkriveno šta je Bibi uradio nakon sastanka sa Trampom Američki mediji bruje o ovome, odmah se oglasila i portparolka Bele kuće

Kurir pre 28 minuta  |  CNN)
Otkriveno šta je Bibi uradio nakon sastanka sa Trampom Američki mediji bruje o ovome, odmah se oglasila i portparolka Bele kuće…

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu napustio je Belu kuću danas u 12.25 po istočnom američkom vremenu, nakon sastanka sa predsednikom SAD Donaldom Trampom, koji je, prema podacima Bele kuće, počeo u 11.03.

Portparolka Bele kuće Kerolajn Livit saopštila je nakon odvojenih sastanaka Trampa sa Netanjahuom i predsednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim da su oba razgovora protekla u pozitivnoj atmosferi. "Predsednik Tramp završio je sastanke u Ovalnom kabinetu sa predsednikom Zelenskim i premijerom Netanjahuom. Oba sastanka bila su pozitivna i produktivna!", napisala je Livit na platformi X. Izraelski zvaničnik upoznat sa tokom razgovora takođe je ocenio da je sastanak
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