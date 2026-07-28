"Pitaću Putina" Tramp o tvrdnjama Zelenskog da Rusija dostavlja snimke Iranu: Saznaćemo istinu

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je u ponedeljak da će od ruskog predsednika Vladimira Putina zatražiti objašnjenje povodom tvrdnji ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog da Rusija Iranu dostavlja satelitske snimke američkih vojnih baza u zemljama Persijskog zaliva ističući da za sada ne vidi da je takva pomoć dala rezultate. Obraćajući se novinarima u predsedničkom avionu Air Force One na putu ka američkoj saveznoj državi Mičigen,