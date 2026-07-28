Pogledajte kako je uhapšen Novosađanin zbog pokušaja ubistva! Napravio sačekušu sugrađaninu, pa ispalio hitac u njega (video)

Kurir pre 2 sata
Pogledajte kako je uhapšen Novosađanin zbog pokušaja ubistva! Napravio sačekušu sugrađaninu, pa ispalio hitac u njega (video)…

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu, efikasnim operativnim radom, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Novom Sadu, rasvetlili su krivično delo ubistvo u pokušaju i uhapsili M.

L. (28) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio ovo krivično delo, kao i krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. - Sumnja se da je on 1. jula, u Novom Sadu, prišao vozilu u kojem se nalazio dvadesetpetogodišnji Novosađanin i hicem iz pištolja naneo mu prostrelnu ranu u predelu noge - piše u saopštenju PU Novi Sad. M. L. je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti
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