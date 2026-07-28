Sahranjena legendarna Olivera Katarina: Jugoslovenska diva ispraćena u večnu kuću, pored Andrije Bajića i Duška Vujoševića

Kurir pre 19 minuta
Sahranjena legendarna Olivera Katarina: Jugoslovenska diva ispraćena u večnu kuću, pored Andrije Bajića i Duška Vujoševića…

Olivera Katarina, legendarna glumica i pevačica, sahranjena je danas, 28. jula, u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu.

Porodica, prijatelji i kolege okupili su se na Novom groblju kako bi muzičku i glumačku divu ispratili na večni počinak. U galeriji pogledajte fotografije sa sahrane Olivere Katarine: Posmrtni govor održao je Ẓ̌ika Ajdačić, sekretar kulturno-prosvetne zajednice Srbije. Nakon održanog opela, povorka se uputila ka večnoj kući jugoslovenske dive. Opelo je počelo oko 12 sati, a kako javlja naš reporter, Olivera Katarina će u Aleji zaslužnih građana počivati pored
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