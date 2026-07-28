Ukraden tobogan sa dečjeg igrališta na plaži: Meštani Čelareva sa elanom i ljubavlju uredili letnju oazu, ali nečovek uzeo ono što mu ne pripada

Kurir pre 1 sat  |  BAP vesti
Ukraden tobogan sa dečjeg igrališta na plaži: Meštani Čelareva sa elanom i ljubavlju uredili letnju oazu, ali nečovek uzeo ono…

Na društvenim mrežama se pojavila neobična i razočaravajuća vest sa čelarevske plaže.

Naime, sa dečijeg igrališta na plaži nedavno je ukraden tobogan, koji je služio za igru najmlađih posetilaca tokom vrelih letnjih dana. Ovaj vandalizam je na svom Fejsbuk profilu podelila Vlasta Snjida, koju Čelarevljani već dobro znaju po tome što zajedno sa svojim prijateljima godinama unazad, na dobrovoljnoj bazi, predvodi akcije uređivanja i održavanja čelarevske plaže. Tobogan je nestao u periodu između 6. i 12. jula, ali je njegov nestanak tek nedavno
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Ukraden tobogan sa dečjeg igrališta na plaži: Meštani Čelareva sa elanom i ljubavlju uredili letnju oazu, ali nečovek uzeo ono…

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