Veliki požar u Turskoj: Vatra se nekontrolisano širi oko Antalije, gase je i avionima (video)

Kurir pre 1 sat
Veliki požar u Turskoj: Vatra se nekontrolisano širi oko Antalije, gase je i avionima (video)

Šumski požar izbio je kod Antalije u Turskoj i trenutno se gasi i iz vazduha i sa zemlje.

Požar je izbio u šumovitom području naselja Uzumlu iz još uvek neutvrđenih razloga. Posle prijave, ekipe Regionalne direkcije za šumarstvo Antalije i vatrogasne službe poslate su na područje. U gašenju požara učestvuje 6 helikoptera, 3 aviona, 14 vatrogasnih vozila, 5 vozila za snabdevanje vodom, 2 vozila za hitne intervencije i 135 šumskih radnika. Kako se navodi, vatrogasci nastavljaju da ulažu napore na gašenju požara iz vazduha i sa kopna kako bi stavili vatru
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