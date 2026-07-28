Filmski susreti od 29. avgusta do 3. septembra u Nišu

Festival glumačkih ostvarenja domaćeg igranog filma-Filmski susreti biće održan u Nišu od 29. avgusta do 3. septembra 2026. godine pod sloganom „Više od igre“.

Prošle godine Filmski susreti nisu održani, a nakon jednogodišnje pauze nastavlja se tradicija najznačajnijeg festivala posvećenog glumačkim ostvarenjima domaćeg igranog filma, ali ove godine Festival će biti samostalno organizovati od Udruženja filmskih glumaca Srbije (UFGS). -Prošlogodišnji jubilarni, 60. festival nije održan, budući da okolnosti i društveni ambijent nisu pružali uslove da se ovakva manifestacija organizuje na način koji njena tradicija i značaj