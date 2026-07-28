U Nišu iz saobraćaja isključeno 38 vozača zbog vožnje pod dejstvom alkohola i droge

Medijska kutija pre 26 minuta  |  Vesna Torović
U Nišu iz saobraćaja isključeno 38 vozača zbog vožnje pod dejstvom alkohola i droge

Policajci su u toku prethodnog vikenda u Nišu i okolini iz saobraćaja isključili 38 vozača, zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola 36, a dvojicu zbog vožnje pod uticajem psihoaktivnih supstanci. -Najveća koncentracija alkohola zabeležena je vozača „renoa“ (54), kojeg je saobraćajna policija zaustavila u Gadžinom Hanu.

Alkotestiranjem je utvrđeno da je upravljao vozilom sa 2,29 promila alkohola u organizmu. U Nišu je zaustavljen i vozač „honde“ (26) sa 2,24 promila alkohola. Protiv obojice će, zbog nasilničke vožnje, biti podnete prekršajne prijave-saopštila je Policijska uprva u Nišu, U Nišu su, takođe, zaustavljeni vozači „nisana“ (41), „seata“ (57), „audija“ (49) i „audija“ (52), kod kojih je izmereno 1,82, 1,46, 1,45 i 1,28 promila alkohola u organizmu. -Na području Ražnja i
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