Dunav pravi probleme energetici: Đerdap radi smanjenim kapacitetom, otežan i uvoz goriva

Moj Novi Sad pre 53 minuta
Dunav pravi probleme energetici: Đerdap radi smanjenim kapacitetom, otežan i uvoz goriva

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je da je, uprkos izazovima koje je izazvao istorijski nizak vodostaj reka, snabdevanje električnom energijom u Srbiji stabilno i da elektroenergetski sistem funkcioniše pouzdano.

Kako je navela na svom Instagram nalogu nakon sednice Republičkog štaba za vanredne situacije, na kojoj je razmatrana kritična hidrološka situacija usled istorijski niskog vodostaja Dunava i mere za ublažavanje posledica, hidroelektrana “Đerdap 1” trenutno proizvodi tek oko trećine svog uobičajenog dnevnog proseka. Dodala je da nizak vodostaj utiče i na rad sistema za hlađenje u termoelektranama u Kostolcu. Prema njenim rečima, otežan je i rečni transport naftnih
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