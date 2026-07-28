Srbija šalje pomoć Španiji: “Super puma” poleće u borbu protiv vatrene stihije

Moj Novi Sad pre 28 minuta
Srbija šalje pomoć Španiji: “Super puma” poleće u borbu protiv vatrene stihije

Srbija je ponudila helikopter “super puma” za pomoć u gašenju velikih šumskih požara u Španiji i on će uskoro biti uključen u akcije gašenja, saopštilo je špansko Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Kako se navodi, helikopter će biti uključen u akcije gašenja požara, koji su najizraženiji u provincijama Avila, Madrid, Toledo i Kasteljon, prenosi španski El Pais. Pomoć Srbije nadovezuje se na podršku koja je Španiji upućena putem Mehanizma civilne zaštite Evropske unije, u okviru kojeg su pomoć već pružile Grčka, Italija, Portugal i Turska. Međunarodna pomoć već je raspoređena na terenu i obuhvata dva protivpožarna aviona “kanader” i jedan avion za podršku koje
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