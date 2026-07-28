"Ja sam iz tri indijanska plemena": Derek Vilis stigao u Partizan, a svog porekla i naroda se ne odriče

Mondo pre 2 sata  |  Jelena Bijeljić
"Ja sam iz tri indijanska plemena": Derek Vilis stigao u Partizan, a svog porekla i naroda se ne odriče

Krilni centar Derek Vilis šesto je pojačanje KK Partizan za i.

Prošlu sezonu je proveo u ekipi Pariza, prethodno je igrao za Efes, Veneciju, Huventud, a ono što posebno intrigira je njegovo indijansko poreklo. Vilis je jedan od retkih profesionalnih košarkaša koji su uspeli da izgrade zavidnu karijeru u Evropi, a da su rođeni u okviru indijanskog rezervata. U Evroligi je osim ilisa to bio Sendi Koen koji je odigrao dve sezone za Makabi, dok je u Evrokupu Bronson Kenig proveo jednu sezonu u dresu Mornar iz Bara. Vilisova majka,
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