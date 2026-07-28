Najboljih pet trilera u kojima negativac pobeđuje: nasilje, preokreti i morbidnosti koje su uzdrmale ceo svet

Triler filmovi u kojima negativac na kraju izlazi kao pobednik, oduvek su gledaoce ostavljali bez daha.

Kako je pravi izazov napraviti ovakvu priču, a da publika ne ostane razočarana, reditelji koji su u tome uspeli, stvorili su kultna ostvarenja koja su stekla veliku popularnost. U mnogim serijama i animiranim filmovima o superherojima kada zlikovci pobede, u nastavcima ipak dođe do preokreta kako bi dobro pobedilo zlo. Međutim, trileri imaju potpunu slobodu da budu mračniji i ne dobiju tako srećan kraj, a da gledaoci ipak ostanu oduševljeni celom pričom. Izdvajamo