Srbiji prete dva opasna fenomena: "Omega blok" nosi toplotnu kupolu, saharski pakao donosi najteže dane leta

Mondo pre 1 sat  |  Mila Matović
Srbiji prete dva opasna fenomena: "Omega blok" nosi toplotnu kupolu, saharski pakao donosi najteže dane leta

Evropa se nalazi na pragu novog toplotnog talasa koji preti da obori istorijske rekorde i donese nezapamćene temperature u mnogim delovima kontinenta.

Meteorološki sajt "Severe weather Europe" (SWE) je objavio da će četvrti toplotni talas ove sezone biti dugotrajan i intenzivan, a uzrokovan je specifičnim atmosferskim fenomenom poznatim kao "Omega blok". Ovaj sistem omogućava formiranje toplotne kupole koja će se zaključati iznad centralne i zapadne Evrope, kao i Mediterana, donoseći vreli vazduh direktno iz Sahare. Građani Srbije i Balkana treba da se pripreme za ekstremne uslove koji nas očekuju krajem jula i
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