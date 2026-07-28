"Šta smo sve prošli, uplašila sam se kad je ušla u salu": Oglasila se majka Dee Đurđević, otkrila šta misli o zetu

Na slavlje povodom rođenja malene Iris stigla je i Deina majka, koja je odmaj otkrila kako se oseća. - Hvala na čestitkama, ja evo ovako iz bolnice od jutros.

Dea je odlično, nasmejana je ušla u salu, nasmejana je izašla iz sane. Perfektno se oseća, malo je boli, ali to je normalno. Bebica je odlično, teška je 3370 grama, a dugačka 51, obim glave 36 - kroz smeh je rekl,a novopečena baka. - Do juče mi je sve bilo super, jer znate kroz šta smo sve prošle. Međutim, juče mi se javio strah kada je ušla u salu - rekla je, a u tom trenutku ju je Dea okrenula. Zatim se za okupljene ekipe oglasila i Dea iz porodilišta i otkrila