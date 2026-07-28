"Šta smo sve prošli, uplašila sam se kad je ušla u salu": Oglasila se majka Dee Đurđević, otkrila šta misli o zetu

Mondo pre 2 sata  |  Dragana Tomašević
"Šta smo sve prošli, uplašila sam se kad je ušla u salu": Oglasila se majka Dee Đurđević, otkrila šta misli o zetu

Na slavlje povodom rođenja malene Iris stigla je i Deina majka, koja je odmaj otkrila kako se oseća. - Hvala na čestitkama, ja evo ovako iz bolnice od jutros.

Dea je odlično, nasmejana je ušla u salu, nasmejana je izašla iz sane. Perfektno se oseća, malo je boli, ali to je normalno. Bebica je odlično, teška je 3370 grama, a dugačka 51, obim glave 36 - kroz smeh je rekl,a novopečena baka. - Do juče mi je sve bilo super, jer znate kroz šta smo sve prošle. Međutim, juče mi se javio strah kada je ušla u salu - rekla je, a u tom trenutku ju je Dea okrenula. Zatim se za okupljene ekipe oglasila i Dea iz porodilišta i otkrila
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

"Muž se uplašio više nego ja" Prve reči Dee Đurđević nakon porođaja, otkrila kako se sada oseća: Sve vreme sam bila...

"Muž se uplašio više nego ja" Prve reči Dee Đurđević nakon porođaja, otkrila kako se sada oseća: Sve vreme sam bila...

Kurir pre 2 sata
(Video) "Ovo je najlepši osećaj na svetu" Prva izjava Dee Đurđević nakon porođaja: "Nasmejana sam ušla u salu"

(Video) "Ovo je najlepši osećaj na svetu" Prva izjava Dee Đurđević nakon porođaja: "Nasmejana sam ušla u salu"

Blic pre 3 sata
Stigla kuma Dee Đurđević, cepa ponosnom tati majicu! Ne skida osmeh na veselju za rođenje kumice: "Bog je rekao da se rodi…

Stigla kuma Dee Đurđević, cepa ponosnom tati majicu! Ne skida osmeh na veselju za rođenje kumice: "Bog je rekao da se rodi Iris! Lazar i Dea su identični" (video)

Blic pre 3 sata
"Bilo je suza, ona je borac" Oglasio se partner Dee Đurđević nakon što se porodila: Cepaj tatu, ima novu šeficu

"Bilo je suza, ona je borac" Oglasio se partner Dee Đurđević nakon što se porodila: Cepaj tatu, ima novu šeficu

Kurir pre 3 sata
Oglasila se Dea Đurđević iz porodilišta, njena majka otkrila šta zna o zetu: “Meni je samo najbitnije da…”

Oglasila se Dea Đurđević iz porodilišta, njena majka otkrila šta zna o zetu: “Meni je samo najbitnije da…”

Telegraf pre 3 sata
"Cepaj tatu, ima novu šeficu": Partner Dee Đurđević stigao na veselje povodom rođenja ćerkice! Nosi majicu sa hit natpisom i…

"Cepaj tatu, ima novu šeficu": Partner Dee Đurđević stigao na veselje povodom rođenja ćerkice! Nosi majicu sa hit natpisom i poručuje: "Više sam se ja uplašio nego Dea" (video)

Blic pre 4 sati
"Više sam se ja uplašio od nje": Suprug Dee Đurđević slavi rođenje ćerke, a na majici hit natpis!

"Više sam se ja uplašio od nje": Suprug Dee Đurđević slavi rođenje ćerke, a na majici hit natpis!

Mondo pre 4 sati
Povezane vesti »

Zabava, najnovije vesti »

Sunce sija ko tepsija

Sunce sija ko tepsija

Radar pre 33 minuta
Jeftinija inteligencija, skuplja istina

Jeftinija inteligencija, skuplja istina

Radar pre 33 minuta
Rešite se muva u sekundi bez ijednog dinara, ovaj kuhinjski sastojak ih doslovno uništava

Rešite se muva u sekundi bez ijednog dinara, ovaj kuhinjski sastojak ih doslovno uništava

Blic pre 18 minuta
Vodoinstalater otkrio iznenađujuće jednostavan trik za uklanjanje kose iz odvoda: "Uštedeće vam vreme i novac"

Vodoinstalater otkrio iznenađujuće jednostavan trik za uklanjanje kose iz odvoda: "Uštedeće vam vreme i novac"

Kurir pre 23 minuta
"U našim si srcima zauvek" Milica Milša se ne miri sa ogromnim gubitkom ni posle 9 godina, podelila potresnu objavu: "Volim te"…

"U našim si srcima zauvek" Milica Milša se ne miri sa ogromnim gubitkom ni posle 9 godina, podelila potresnu objavu: "Volim te"

Blic pre 24 sata