Sve o Srbiji na Evropskom prvenstvu: Sinovi slavnih očeva jure medalju, ali prvo moraju da udare na Nemce

Sitno brojimo do Evropskog prvenstva za kadete u Beogradu gde će naš tim probati da se u grupi sa Nemačkom, Italijom i Turskom izbori za plasman u drugu fazu i da se bori za medalje.

Predsednik RSS Božidar Đurković je istakao da je ova generacija spremana za to dugo vremena i da je procena bila da je najbolje njima se izboriti da igraju na domaćem terenu. "Mi to spremamo poslednje dve godine i želeli smo da konkurišemo za jedno od domaćinstava, hteli smo juniorsko, ali je procena EHF-a bila da treba da bude u Rumuniji, kao neka priprema za predstojeće Evropsko prvenstvo za žene koje se tamo održava. Mi smo posle aplicirali za kadete i dobili