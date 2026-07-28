Teretna vozila čekaju pet sati na izlaz: Evo na kojim graničnim prelazima su najveće gužve

Mondo pre 10 minuta  |  Marina Letić
Teretna vozila čekaju pet sati na izlaz: Evo na kojim graničnim prelazima su najveće gužve

Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, na graničnom prelazu Šid teretna vozila čekaju pet sati na izlaz.

Na graničnom prelazu Batrovci teretna vozila čekaju dva sata na izlaz, na Preševu 90 sat i po, a na Kelebiji i Bezdanu sat vremena. Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila. Zadržavanja nema ni na naplatnim stanicama na autoputevima, navodi Auto-moto savez Srbije (AMSS). BONUS VIDEO: ( Blic/MONDO)
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