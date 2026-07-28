Jevtić (Srpska lista): Čini mi se da idemo ka novim izborima na Kosovu pre kraja godine

N1 Info pre 1 sat  |  Beta
Jevtić (Srpska lista): Čini mi se da idemo ka novim izborima na Kosovu pre kraja godine

Potpredsednik Srpske liste Dalibor Jevtić izjavio je danas, govoreći o najavljenoj konstitutivnoj sednici Skupštine Kosova 6. avgusta, da mu se čini da Kosovu slede još jedni vanredni parlamentarni izbori pre kraja 2026. godine.

Jevtić je za Radio-televiziju Srbije (RTS) rekao da je 6. avgust pretposlednji dan u zakonskom roku da se parlament konstituiše, ali da trenutno nema pozitivnih signala da će se situacija promeniti u institucionalnom smislu. "I to je poruka da će se sa političkom krizom nastaviti, jer kriza je nešto u čemu je (premijer) Aljbin Kurti najbolji. On nije deo rešenja, on je deo problema koji utiče na život ne samo Srba, već svih građana na prostoru Kosova i Metohije",
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