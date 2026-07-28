Kako privatni prevoznici izbegavaju plaćanje penala za klime koje ne rade u vozilima

Pojedini privatni prevoznici u Beogradu, u dosluhu sa pojedincima iz Sekretarijata za javni prevoz, sistematski izbegavaju plaćanje penala zbog klima koje ne rade u vozilima, čime se pravi milionska šteta Beogradu, a putnici bespotrebno maltretiraju, izjavio je jutros Nikola Jovanović, direktor Centra za lokalnu samoupravu. "Sistem funkcioniše tako što privatnim prevoznicima stigne faktura preko državne platforme “Sistem elektronskih faktura”, jer su u obavezi da