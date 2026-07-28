Kako privatni prevoznici izbegavaju plaćanje penala za klime koje ne rade u vozilima

N1 Info pre 1 sat  |  N1 Beograd
Kako privatni prevoznici izbegavaju plaćanje penala za klime koje ne rade u vozilima
Pojedini privatni prevoznici u Beogradu, u dosluhu sa pojedincima iz Sekretarijata za javni prevoz, sistematski izbegavaju plaćanje penala zbog klima koje ne rade u vozilima, čime se pravi milionska šteta Beogradu, a putnici bespotrebno maltretiraju, izjavio je jutros Nikola Jovanović, direktor Centra za lokalnu samoupravu. "Sistem funkcioniše tako što privatnim prevoznicima stigne faktura preko državne platforme “Sistem elektronskih faktura”, jer su u obavezi da
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

CLS: Postoji prećutni dogovor kako bi se izbeglo plaćanje penala zato što klime ne rade u vozilima javnog prevoza

CLS: Postoji prećutni dogovor kako bi se izbeglo plaćanje penala zato što klime ne rade u vozilima javnog prevoza

Danas pre 1 sat
"Postoji prećutni dogovor kako bi se izbeglo plaćanje penala zato što klime ne rade u vozilima javnog prevoza"

"Postoji prećutni dogovor kako bi se izbeglo plaćanje penala zato što klime ne rade u vozilima javnog prevoza"

Nova pre 48 minuta
Povezane vesti »

Ekonomija, najnovije vesti »

Novi Sad-Gas se pripaja Srbijagasu: Prenose se imovina, obaveze i - zaposleni

Novi Sad-Gas se pripaja Srbijagasu: Prenose se imovina, obaveze i - zaposleni

N1 Info pre 8 minuta
Obaranje ruskog borbenog aviona Su-35S kao mogući početak promene odnosa snaga na nebu iznad Ukrajine

Obaranje ruskog borbenog aviona Su-35S kao mogući početak promene odnosa snaga na nebu iznad Ukrajine

Tango Six pre 13 minuta
Od Dalekovoda do Messera - gde su danas akcije regionalnih kompanija

Od Dalekovoda do Messera - gde su danas akcije regionalnih kompanija

Bloomberg Adria pre 8 minuta
Građani sve više kupuju na kredit - Evo za šta najčešće pozajmljuju novac od banaka

Građani sve više kupuju na kredit - Evo za šta najčešće pozajmljuju novac od banaka

Kamatica pre 8 minuta
Nije važno samo šta jedete, već i kada: Vreme obroka čuva pamćenje

Nije važno samo šta jedete, već i kada: Vreme obroka čuva pamćenje

Bonitet pre 13 minuta