Na današnji dan, 28. jul: Umrli Bah i Vivaldi, Austrougarska objavila rat Srbiji

Na današnji dan, umrli su Vivaldi, Bah, Sirano de Beržerak.

Austrougarska je objavila rat Srbiji, a prvi put je upotrebljen otisak prstiju kao znak identifikacije. 1330 - Srpski kralj Stefan Dečanski potukao je u bici kod Velbužda vojsku bugarskog cara Mihajla Šišmana koji je tada poginuo. 1586 - Tomas Heriot (Thomas Harriot) je iz Kolumbije doneo prve krompire u Englesku. Krajem 16. veka krompir je prenet i u Španiju. U početku se gajio kao ukrasna biljka, ali se počeo koristiti za ishranu širom Evrope zbog porasta