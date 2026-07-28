Pilipović: Srbija u vrhu Evrope po smrtnosti od malignog tumora kože

Melanom se najčešće ispoljava na koži, a započinje u ćelijama koje daju pigmentaciju koži i od kojih nastaju mladeži.

Predsednik Udruženja pacijenata Srbije Savo Pilipović rekao je danas da u našoj zemlji od melanoma godišnje oboli 700, a premine oko 300 ljudi i da je u samom vrhu Evrope kada je reč o smrtnosti od zloćudnog tumora kože i da je za to najodgovorniji zdravstveni sistem. Melanom se najčešće ispoljava na koži, a započinje u ćelijama koje daju pigmentaciju koži i od kojih nastaju mladeži. Prema rečima stručnjaka, reč je o najsmrtonosnijem tumoru kože zato što se može