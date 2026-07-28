Rusija tvrdi da je pogodila dva ukrajinska broda u Crnom moru i luku Nikolajev

Ruske snage su danas pogodile najmanje dva ukrajinska broda, uključujući teretni brod koji je isporučivao vojni teret u Crnom moru i brod u luci Nikolajev, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije, prenela je britanska agencija Rojters na svom sajtu.

Navedeno je da je ciljano i na samu luku Nikolajev. "Kao rezultat napada upotrebom municije koja se zadržava i dronova za napad, pogođeni su infrastrukturni objekti u kompleksu za pretovar u luci Nikolajev koji se koristi za isporuku i skladištenje vojnog tereta, kao i rezervoari za gorivo i mazivo namenjeni ukrajinskim oružanim snagama", navodi Ministarstvo. Pored toga, u moreuzu 11 kilometara istočno od Odese, ruske bespilotne letelice su pogodile teretni brod