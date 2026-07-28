U Novom Sadu uhapšen osumnjičeni za pokušaj ubistva

N1 Info pre 1 sat  |  N1 Beograd
U Novom Sadu uhapšen osumnjičeni za pokušaj ubistva

U Novom Sadu uhapšen dvadesetosmogodišnjak zbog pokušaja ubistva dvadesetpetogodišnjeg mladića.

Pripadnici MUP-a uhapsili su M.L. (28) iz Novog Sada, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo ubistvo u pokušaju, kao i krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, saopštila je novosadska policija. Kako navode, sumnja se da je on 1. jula, u Novom Sadu, prišao vozilu u kojem se nalazio dvadesetpetogodišnji Novosađanin i hicem iz pištolja naneo mu prostrelnu ranu u predelu noge. M.L. je određeno
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