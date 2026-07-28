Više od 50 povređenih u zemljotresu u Japanu, 40.000 domaćinstava ostalo bez struje, pukotine na putevima

N1 Info pre 34 minuta  |  Beta
Više od 50 povređenih u zemljotresu u Japanu, 40.000 domaćinstava ostalo bez struje, pukotine na putevima

Više od 50 ljudi je povređeno u zemljotresu magnitude 7,1 koji je danas pogodio južno japansko ostrvo Kjušu, javljaju vlasti i lokalni mediji.

Japanska meteorološka agencija saopštila je da je potres zabeležen u gradu Kumamotou, glavnom gradu istoimene prefekture ostrva Kjušu, oko 900 kilometara jugozapadno od Tokija. Zemljotres je bio na dubini od 10 kilometara, ispod površine mora, ali je Američki centar za praćanje cunamija na Pacifiku saopštio da nema rizika od cunamija van lokalnih obala. Premijerka Japana Sanae Takaiči izjavila je da se ukupan broj žrtava i obim štete još uvek prate i procenjuju,
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