Zbog havarije danas smanjen pritisak u vodovodnoj mreži u Novom Sadu

N1 Info pre 23 minuta  |  FoNet
Zbog havarije danas smanjen pritisak u vodovodnoj mreži u Novom Sadu

Preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ u Novom Sadu najavilo je da će danas, usled sanacije havarije na cevovodu u okviru izvorišta „Petrovaradinska ada“, biti obustavljen rad tri bunara, zbog čega će doći do blagog smanjenja pritiska u vodovodnoj mreži.

Sistem vodosnabdevanja biće privremeno umanjen za oko 270 litara vode u sekundi, a očekuje se da će smanjenje pritiska biti primetno od devet časova do završetka sanacije havarije. Ekipe „Vodovoda i kanalizacije“ će izvoditi radove bez prekida kako bi havarija bila otklonjena u najkraćem mogućem roku, a sistem vodosnabdevanja što pre vraćen u redovan režim, navedeno je u saopštenju, uz molbu građanima za razumevanje i strpljenje.
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