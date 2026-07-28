Razoran zemljotres pogodio južni Japan: Potvrđene žrtve, stotine povređenih i nestali

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Zemljotres jačine 7,1 stepen pogodio ostrvo Kjušu, više od 150.000 ljudi evakuisano, traga se za preživelima

Snažan zemljotres magnitude 7,1 pogodio je južno japansko ostrvo Kjušu, sa epicentrom u prefekturi Kumamoto na dubini od 10 kilometara. Premijerka Sanae Takači potvrdila je katastrofu velikih razmera sa potvrđenim žrtvama i stotinama povređenih, dok je više od 300.000 ljudi pozvano na evakuaciju, a preko 40.000 domaćinstava ostalo je bez struje. N1 Info Newsmax Balkans Večernje novosti Nova Biznis.rs Večernje novosti RTS Mondo

U gradu Kumamoto došlo je do eksplozije i urušenja drugog sprata tržnog centra Aeon, koji je inače bio obnovljen i ponovo otvoren tek prošlog meseca nakon razornog zemljotresa iz 2016. godine. Policija i televizija Asahi potvrdili su da ima poginulih u urušenom objektu gde se tragalo za nestalim radnicima, dok spasilačke ekipe ulažu maksimalne napore u potragu za preživelima. N1 Info Nova Telegraf Euronews N1 Info Večernje novosti Insajder B92 Radio 021 Kurir B92